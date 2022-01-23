Токио, 23 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. На фоне всплеска числа заражений штаммом коронавируса «Омикрон» рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизился на 4,1 процентных пункта с декабря 2021 года и составил 56%. Такие данные показал опрос Kyodo News 23 января.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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2-дневный телефонный опрос показал, что одновременно уровень неодобрения вырос на 2,5 процентных пункта и составил 25,2%.

89,7% указали, что планируют воздержаться от путешествий и посещения заведений общепита из-за быстрого распространения штамма «Омикрон».

В связи с быстро растущим числом инфицированных по всей стране центральное правительство Японии ввело квази-чрезвычайное положение в 16 префектурах, включая столичную.

Опрос показал, что 50,2% считают, что введение квази-чрезвычайного положения слишком запоздало. 40,4% респондентов считают, что квази-ЧП было введено вовремя.