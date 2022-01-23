Москва, 23 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Более 50 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 23 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 17 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано 17 авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 15 рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 23 января днём в Москве ожидается −6… −4 °C, по области −8… −3 °C. Ночью в регионе ожидается −14… −9 °C, преимущественно без осадков.