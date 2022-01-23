Санкт-Мориц, Швейцария, , 16:00 — REGNUM Шестое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту по итогам последнего этапа, в рамках какового прошло также первенство Европы и который проходил в Санкт-Морице (Швейцария), заняла российская саночница Виктория Демченко. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санный спорт

При этом победительницей на этапе и в европейском первенстве стала Натали Гайзенбергер из Германии, показавшая по итогам двух попыток результат 1 минута 48,190 секунды. Второе место у австрийки Маделайн Эгле (отставание от лидера +0,155 секунды), третье — у Элины Витолы из Латвии (+0,266).

Первое место в общем зачете Кубка мира после всех 12 этапов заняла немецкая спортсменка Юлия Таубиц, которая набрала 979 баллов. Второе место у Маделайн Эгле с 947 баллами, третье у Натали Гайзенбергер с 772 баллами. Шестой результат российской спортсменки составил 444 балла.