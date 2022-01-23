Бишкек, , 15:57 — REGNUM Фонд государственных материальных резервов планирует раздать в качестве гуманитарной помощи малоимущим жителям Киргизии почти 11,5 тысячи тонн муки. Об этом заявил зампредседателя фонда Рустам Каракулов на брифинге 21 января.

Мука (сс) Alexas_Fotos

По его словам, для этих целей разбронировали 20 тысяч тонн пшеницы, и более половины этого зерна уже перемололи в муку.

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Каракулов отметил, что в 2021 году Киргизия заключила контракт с Россией на поставку в республику 63 тысяч тонн зерна пшеницы, около 3 тысяч тонн сахара и 2 тысяч тонн растительного масла.

«Почти весь объем поступил и находится в хранилищах во всех регионах страны. Оставшиеся продукты привезут в скором времени», — резюмировал заместитель главы фонда.

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