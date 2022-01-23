В Киргизии малоимущим обещают раздать около 11,5 тысячи тонн муки
Бишкек, 23 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Фонд государственных материальных резервов планирует раздать в качестве гуманитарной помощи малоимущим жителям Киргизии почти 11,5 тысячи тонн муки. Об этом заявил зампредседателя фонда Рустам Каракулов на брифинге 21 января.
По его словам, для этих целей разбронировали 20 тысяч тонн пшеницы, и более половины этого зерна уже перемололи в муку.
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Каракулов отметил, что в 2021 году Киргизия заключила контракт с Россией на поставку в республику 63 тысяч тонн зерна пшеницы, около 3 тысяч тонн сахара и 2 тысяч тонн растительного масла.
«Почти весь объем поступил и находится в хранилищах во всех регионах страны. Оставшиеся продукты привезут в скором времени», — резюмировал заместитель главы фонда.
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