23 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что власти и граждане Украины ценят политическую поддержку со стороны Германии, но крайне разочарованы нежеланием Берлина продавать Киеву вооружение, а тот факт, что Германия отказалась поставлять оружие на Украину, украинцы запомнят «на десятилетия».

Оксана Переможенко, , 17:28 — REGNUM Власти и граждане Украины ценят политическую поддержку со стороны Германии, но крайне разочарованы нежеланием Берлина продавать Киеву вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt, опубликованном 23 января.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению министра иностранных дел Украины, украинцы «на десятилетия» запомнят тот факт, что Германия отказалась поставлять Киеву оружие.

«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине… К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — сказал украинский дипломат.

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Украинцы в шоке Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР

Заявление главы украинской дипломатии обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка», «Наглый» и 112.ua. Многие выразили слова поддержки в адрес Германии, отметив, что в ФРГ приняли правильное решение, отказавшись поставлять украинской стороне оружие.

«Здравомыслящие украинцы на десятилетия, даже на столетия забыли бы про Кулебу», — отреагировал Константин П.

«Передайте Кулёбе, что мы и о нём вспоминаем редко. И забыть бы рады навсегда», — добавила Елена.

«Он имеет в виду себя и своих воображаемых друзей? Действительно, запомним, что ФРГ не стала подталкивать мир к мировой войне…» — отметил «Эльфик».

»Немцы хорошо запомнили 1941−1945, из-за этого и не продают», — смеется Serg S.

«Мы запомним надолго, что сейчас фашистами оказались не немцы, а Кулебы с Мельниками (Андрей Мельник — посол Украины в Германии — О. П.)», — пишет Альона П.

«За всех расписывается», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Мда, немцы там не расплакались? Подумали, Боже мой, как же мы без Украины? Или же они, наоборот, обрадовались, что минус один якорь с шеи?» — не без сарказма поинтересовался Sergey.

Василий Перов. Плач Ярославны (фрагмент). 1881

«Украинцы не могут запомнить и сравнить, что им вчера говорил президент, какие десятилетия?» — недоумевает Мария.

«Немцам нужен российский газ, а Украина не нужна. И ничего никто не припомнит немцам», — добавил Alex.

«Передайте Кулебе, что здравомыслящие украинцы очень рады тому, что в Европе есть здравомыслящие страны, как ФРГ, которые не хотят войны на европейском континенте», — написал ММА.

«Как же эти дебилы любят за всех украинцев говорить», — пишет Алина.

«Еще пару таких высказываний, и запустят СП-2», — отметил Виктор.

«Германия правильно сделала», — добавила Julia.

«Германия сама посадила эту свинью в виде Украины себе на шею, теперь эта свинья охамела и гадит уже за шиворот», — отреагировал Silver.

«Меня терзает смутное сомнение — внутренний чемпионат Украины по наивысшему дебилизму выходит на международную арену?» — пошутил Alex.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кулеба угрожает Германии?» — спросила AmIra.

«А жители Донецка на столетия запомнят… [зачем] вы… закупаете это оружие и кто их убивал в 2014 и 2015 году… и продолжает убивать до сих пор, пусть и с меньшей интенсивностью… Эта война, начатая Киевом против своего народа, останется в генетической памяти Донбасса на столетия… и Киеву это будет аукаться ещё долго и нудно», — пишет Анжелика Г.

«Десятилетиями будем благодарить, что Германия не поставляла оружие, и помнить именно это, а не то, что вы хотите!!!» — подытожила Елена К.

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