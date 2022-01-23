Бергамо, Италия, 23 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» Алексей Миранчук во время зимнего трансферного окна не покинет свою команду. Об этом 23 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алексей Миранчук

По информации источника, главный тренер команды из Бергамо попросил руководство клуба оставить 26-летнего российского футболист в «Аталанте» из-за психологических проблем у словенского полузащитник Йосипа Иличича, который перенес депрессию в 2020 году.

При этом ранее стало известно, что Алексей Миранчук может перейти в генуэзскую команду «Дженоа» на правах аренды.

Отметим, Алексей Миранчук играет в составе «Аталанты», куда он перешел из московского «Локомотива», с осени 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 16 матчах за свой клуб и отличился в них одним забитым мячом и двумя голевыми пасами.