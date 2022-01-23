Исламабад, , 15:47 — REGNUM 7 человек погибли, 16 — пострадали из-за ливней в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва. Об этом 23 января передает «Синьхуа».

Ливень Admnvrsk.ru

Женщины и дети есть среди жертв оползней и обрушений крыш, вызванных сильным дождем с 21 января. По меньшей мере 19 зданий частично повреждены или полностью разрушены.

Спасательные операции продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что не менее 10 человек погибли в результате ливней в столице Мадагаскара Антананарив.

Сильные ливни обрушились на Мадагаскар 17 января. Властям пришлось эвакуировать 500 человек из опасных районов, от ливней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры.

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