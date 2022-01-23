Париж, 23 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Научно-исследовательская экспедиция обнаружила у берегов Таити ранее неизвестный коралловый риф. Об этом сообщает ЮНЕСКО.

morigasuki0 Коралловые рифы

Экспедиция была организована при поддержке ЮНЕСКО в рамках глобального плана организации по картографированию океана. Коралловые рифы являются важным источником пищи для морских обитателей, поэтому их изучение важно для других исследований.

Обнаруженный риф находится на глубине от 30 до 65 метров. В ЮНЕСКО отмечают, что подавляющее большинство известных коралловых рифов расположено на глубине не более 25 метров. Это может объясняться совершенствованием технических средств, которыми располагают участники экспедиции. Для изучения рифа у берегов Таити исследователям пришлось провести на глубине более 200 часов.

«На сегодняшний день мы знаем поверхность Луны лучше, чем глубины океана. На карту нанесено только 20% от всего морского дна», — отметила важность дальнейших исследований генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.