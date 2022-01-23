Рим, 23 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Российская мужская сборная по биатлону стала второй в эстафете 4×7,5 км на седьмом этапе Кубка мира (КМ) по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Биатлон

Первое место заняла сборная Норвегии, финишировавшая за 1 час 12 минут 14,7 секнуды при четырех промахах.

Сборная России, в составе которой выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, отстала от победителей 1 минуту 57,2 секунды с одним штрафным кругом и 12 промахами.

Третье место заняла сборная Германии, которая отстала от лидеров 2 минуты 04,4 секунды при четырёх промахах.