Пекин, , 15:29 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики к сегодняшнему дню, 23 января, выявили 72 человека, зараженного коронавирусом среди членов иностранных делегаций, которые прибыли на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета XXIV Зимних Олимпийских Игр в Пекине.

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Согласно данным оргкомитета, в период с 00:00 4 января, по 23:59 22 января по местному времени в Китайскую Народную Республики прибыло 2586 членов делегаций. Из них: 171 спортсмен и официальное лицо, остальные 2415 — «представители других заинтересованных сторон».

Все прибывшие в обязательном порядке были протестированы на коронавирус SARS-CoV-2. В результате тестирования было выявлено 72 зараженных. Уточняется, что среди атлетов и официальных лиц зараженных выявлено не было.

XXIV Зимние Олимпийские Игры стартуют в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля.