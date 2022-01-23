Уотфорд, Великобритания, , 15:27 — REGNUM В течение ближайшего времени футбольный клуб «Уотфорд» может отправить в отставку своего главного тренера Клаудио Раньери. Об этом 23 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Клаудио Раньери Ziwuwu.com

По информации источника, руководство английской команды в данный момент обсуждает работу 70-летнего итальянского специалиста и готово к его увольнению в течение ближайших часов.

Отметим, Клаудио Раньери стал главным наставником «Уотфорда» в октябре минувшего года, его действующий контракт с командой рассчитан до 2023 года.

В настоящее время «Уотфорд», которым руководит итальянский футболист, находится на девятнадцатом, предпоследнем месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 14 очков по итогам 20 туров.