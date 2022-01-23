Ватикан, , 15:20 — REGNUM Папа Римский Франциск предложил провести 26 января День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил во время проповеди на площади Святого Петра 23 января.

Папа Римский Франциск (сс) Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

«С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности… Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир», — отметил он.

В последние месяцы на Западе, и Украине стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. 14 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ может придумать повод для «нападения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Папа Франциск раскритиковал политиков за коронавирусную путаницу.

«Нехватка твёрдости» в принятии полрешений и «нехватка ясности» в сообщениях о принятых мерах в сфере борьбы с эпидемией COVID-19 создают «путаницу» в сознании граждан, заявил 10 января папа римский.

Последствиями такого положения вещей становятся «подрыв сплоченности общества» и «создание новых очагов напряженности», отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Франциск раскритиковал политиков за коронавирусную путаницу