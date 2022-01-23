Москва, , 15:11 — REGNUM Россия может найти зарубежного партнёра для возобновления эксплуатации плавучего космодрома «Морской старт». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

Морской старт jurvetson

Плавучая платформа «Морской старт» для запуска ракет космического назначения была построена в 1995 году международным консорциумом. В 2014 году было приостановлено использование комплекса, а в 2016 году его приобрела российская компания S7. В 2020 году был перевезён из США в порт Славянка в Приморье.

Рогозин рассказал, что этот комплекс является уникальным сооружением, опередившим своё время. При этом он отметил, что его дальнейшая судьба пока не определена.

«Частная компания S7, которая хотела вложиться в модернизацию комплекса, растеряла свой «жирок» из-за пандемии, санкций на поставку в Россию комплектующих и финансовых потерь авиакомпании из-за локдауна», — объяснил глава Роскосмоса.

Он добавил, что рассматривается несколько вариантов возобновления эксплуатации комплекса. Один из этих вариантов предусматривает заключение соглашения с международным партнёром, который разделит риски и финансовые затраты на первом этапе. Рогозин объяснил, что в партнёрстве могут быть заинтересованы страны, которые не могут обладать космодромом на своей территории в силу географического расположения.

Читайте ранее в этом сюжете: Содержание космодрома «Морской старт» обходится дороже $1 млн в месяц