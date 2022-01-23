Москва, 23 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе (с 24 января) проведет встречу со студентами, а также пообщается с атлетами российской олимпийской сборной по телемосту. Также у главы государства запланировано совещание с правительством и заседание Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается сегодня, 23 января, в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Поскольку атлеты в ожидании Олимпиады в Пекине живут в режиме карантина, то с ними российский лидер пообщается по телемосту. Встреча Путина со студентами состоится по случаю Татьянина дня — 25 января.

Также у президента совещание с членами правительства. В конце недели состоится заседание Совета Безопасности РФ.

На предстоящей неделе будет отмечаться годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Владимир Путин каждый год участвует в различных памятных мероприятиях по этому поводу.