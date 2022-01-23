Лондон, 23 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Великобритании потребовало от властей Соединенного Королевства прекратить глупые риторические провокации по поводу ситуации на Украине. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 23 января, пресс-служба российской дипломатической миссии.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

Как сообщалось ранее, МИД Великобритании распространил информацию о том, что Россия якобы намерена привести к власти на Украине подконтрольное Москве правительство, которое должен возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. После британского МИД эту информацию тут же подхватили разведывательные службы США и растиражировали через комитет Сената Конгресса США по разведке.

Посольство РФ в Великобритании указывает, что заявление МИД Великобритании совершенно анекдотично. Более того, подобное заявление со стороны британского МИД показывает всю степень деградации британского экспертного потенциала на российском и украинском направлениях.