Инсбрук, Австрия, 23 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Российские бобслеистки Любовь Черных и Анастасия Курышева стали победительницами в соревнованиях экипажей-двоек на юниорском чемпионате мира (ЧМ) по этому виду спорта, который проходит в Инсбруке. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Бобслей

Победный результат российских спортсменок составил 1 минуту 47,34 секунды.

Второе и третье место у немецких экипажей под управлением Маурин Циммер и Шарлотт Кендрикс соответственно.

Отметим, накануне Любовь Черных заняла второе место в соревнованиях монобобов в соревнованиях монобобов.