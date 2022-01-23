Москва, , 14:46 — REGNUM РФ не станет терпеть провокации западных стран в Донбассе. О возможных последствиях предупредил Константин Гаврилов — руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями — в эфире «Изолента live».

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«Все четко сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, в СМИ прозвучало», — заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможных провокациях Украины в Донбассе. Он не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса.

Могут быть «определенные шаги», т.к. у линии соприкосновения находятся «диверсионные группы», добавил он.