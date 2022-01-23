Копенгаген, 23 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Контракт с лондонским футбольным клубом «Брентфорд» заключит в течение ближайшего времени датский полузащитник Кристиан Эриксен. Об этом 23 января сообщает The Mirror.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

Уточняется, что 29-летний футболист заключит соглашение с командой английской Премьер-лиги через 72 часа после прохождения медицинского обследования.

Также указывается, что сам игрок считает, что он может в течение месяца набрать форму, которая необходима для того, чтобы играть в чемпионате Англии. При этом целью полузащитника является попасть на чемпионат мира 2022 года в составе сборной Дании.

Отметим, Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в ходе матча между сборными Дании и Финляндии на Евро-2020, после чего ему установили дефибриллятор. Из-за этого в декабре 2021 года миланский «Интер» расторг контракт с футболистом, так как в итальянской Серии А с таким устройством играть нельзя.