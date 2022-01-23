Пекин, , 14:42 — REGNUM Общее число базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G) в Китае к началу 2022 года достигло 1,43 млн, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юлун. Об этом пишет газета China Daily.

5g Hana Chramostova

За прошедший год в Китае запустили 654 тысячи базовых станций 5G. В настоящее время мобильной связью нового поколения охвачено 80% городов Китая.

В 2021 году в Китае было продано 266 млн смартфонов с поддержкой связи 5G. В сравнении с 2020 годом продажи таких устройств выросли на 63,5%.

В министерстве промышленности и информатизации КНР добавили, что связь 5G также востребована во многих отраслях промышленности. В частности, она используется в горнодобывающей и сталелитейной промышленности, а также в энергетике.

Число абонентов связи 5G за 2021 год в Китае выросло на 333,5 млн человек. Всего услугами связи нового поколения пользуется 730 млн жителей Китая.

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