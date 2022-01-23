Краснодар, , 14:39 — REGNUM Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см, сообщил 23 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в результате таких обильных осадков в городе установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 см (прежний максимум — 40 см).

За минувшие сутки в Краснодаре выпало 24 мм осадков. Сообщалось, что из-за снегопада приостановлена работа аэропорта. Отменены 16 рейсов, задерживаются — 26

А в Москве высота сугробов к концу месяца может достичь 50 см, сообщил Тишковец."В столице РФ сугробы в 1,5 раза выше нормы, до конца месяца вырастут до полуметра», — добавил он.