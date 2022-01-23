Киев, , 14:34 — REGNUM Депутат Верховной рады (ВР) Украины Илья Кива считает, что Киеву «не удастся вернуть Крым», а также стать членом ЕС и НАТО. Таким образом он прокомментировал слова экс-главы ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха.

«А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в ЕС для Украины невозможны, и вообще страна — на грани катастрофы и окончательного развала», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Шенбах подал в отставку на фоне заявления по Украине и Крыму, передает Bild. После критики со стороны властей Германии он объяснил, что его утверждение касательно Крыма и Украины было личным мнением.