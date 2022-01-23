Симферополь, 23 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Российская Федерация обжалует решение суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине. Об этом 20 января заявил журналистам директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Glavcom.ua «Скифское золото»

Апелляция должна быть подана до конца января. Мальгин рассказал, что по его сведения, все необходимые бумаги готовятся.

«По нашим сведениям, апелляция готовится. Есть определённый срок, её подадут до конца месяца. Шансы 50 на 50, что будет изменено решение по «скифского золоту», — рассказал Мальгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота», которая принадлежит музеям Крыма, должна быть передана Украине. Обжаловать решение данного суда можно в Верховнов суде Нидерландов.

Напомним, что коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам в 2013 году для экспонирования в музее Алларда Пирсона. Это было ещё до того, как Крым вернулся в состав России. После воссоединения Крыма с Россией Украина заявила свои права на коллекцию, что расходится с всемирной практикой музейного дела — археологические артефакты должны хранится в музеях на той территории, где они были найдены. Началась длительная судебная тяжба.