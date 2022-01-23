Краснодар, 23 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Краснодар» Евгений Назаров подписал контракт с пражской командой «Богемианс». Об этом 23 января сообщает «Матч ТВ».

Pixabay.com Футбол

По информации источника, 24-летний футболист перешел в чешский клуб в статусе свободного агента и его соглашение с новой командой рассчитано на один год.

Отметим, в нынешнем сезоне Евгений Назаров сыграл в шести матчах в составе «Краснодара-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и отличился в них одной результативной передачей. Также защитник играл на правах аренды за чешскую команду «Теплице» и клуб «СКА-Хабаровск».