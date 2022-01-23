Торонто, Канада, , 14:27 — REGNUM Протестующие собрались в Королевском парке Торонто в знак протеста против продолжающихся ограничений и обязательной вакцинации против COVID-19, пишет The Post Millennial.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

В то время как протесты против ограничений происходят еженедельно, мероприятие этого дня было частью глобального «Всемирного митинга за свободу» и собрало не менее 3 тыс. человек, передает ИА Красная Весна.

Хотя протестующие в первую очередь выступали против нескольких аспектов пандемии, включая обязательную вакцинацию, запреты и закрытие школ, критика действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо была заметным фокусом.

У многих были флаги и плакаты против Трюдо, на которых премьер-министра Канады обвиняли в росте инфляции и недавно введенном обязательном требовании вакцинировать водителей грузовиков.