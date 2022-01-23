Париж, 23 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Государственный секретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон считает совершенно неприемлемым предложение лидеров французской оппозиции, которые требуют выхода Пятой Республики из состава военного блока НАТО. Об этом Бон заявил в эфире телеканала CNews сегодня, 23 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Некоторые воспользовались случаем, чтобы сказать, что [Франции] надо выйти из НАТО. Это было бы безрассудным в настоящий момент», — сказал госсекретарь французского МИД, отвечающий за связи Пятой Республики со странами Евросоюза.

По мнению Бона, страны Запада должны консолидироваться в сложившемся напряженной ситуации, которая связана с кризисом на Украине. Если же Запад окажется разделённым, то этом будет «наилучшим подарком России».

«Разделение Запада, по моему глубокому убеждению, стало бы самым лучшим подарком, который мы можем сделать России», — подчеркнул Бон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции, где в апреле этого года пройдут президентские выборы, начинает набирать обороты внутриполитическая борьба. Популярность действующего президента Эммануэля Макрона низкая и лидеры оппозиции — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер движения «Реконкиста» Эрик Земмур, лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — так или иначе высказывались за выход страны из Североатлантического альянса и прекращение конфронтации с Россией.