Манчестер, Великобритания, 23 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может стать наставником национальной команды Нидерландов по футболу. Об этом 23 января сообщает The Mirror.

Christopher Johnson Футболисты подбрасывают тренера Хосепа Гвардиолу

По информации источника, руководство Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) намерено пригласить 51-летнего испанского специалиста по окончании действия его контракта с манчестерской командой, которое рассчитано до лета 2023 года.

При этом отмечается, что в «МС», в свою очередь, хотели бы продлить соглашение со своим нынешним главным наставником по окончании срока действия его нынешнего контракта.

Отметим, Хосеп Гвардиола является главным тренером «МС» с 2016 года и под его руководством команда три раза побеждала в чемпионате Англии, один раз выиграл Кубок Англии, четырежды победил в Кубке английской лиги и дважды завоевал Суперкубок страны.