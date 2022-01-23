Белоусово, Калужская область, , 15:16 — REGNUM В школе города Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили ученика пятого класса в туалет и надругались над ним. Информация об этом вопиющем случае вызвала возмущение пользователей социальных сетей, сообщает 23 января корреспондент ИА REGNUM.

Скандал в школе Белоусово прокомментировал региональный министр науки и образования Александр Аникеев Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

Ситуацию в школе Белоусово прокомментировал министр науки и образования Калужской области Александр Аникеев.

«Администрация школы совместно правоохранительными органами своевременно и жестко отреагировали на акт физического воздействия и морального насилия над учащимся 5-го класса. В отношении зачинщика этой вопиющей акции — Владислава, ребенка, находящегося под опекой, проводятся следственные действия. Администрацией школы принимаются меры по переводу его на домашнее обучение. В отношении второго участника принято решение о переводе его на домашнее обучение до конца года. Третий участник исключён из школы и выехал за пределы области. Все подобные действия, совершённые в отношении детей в школах, будут жестоко пресекаться, и в отношении их инициаторов и исполнителей будут приниматься жёсткие меры», — отметил Александр Аникеев.

Ранее калужские СМИ сообщали, что инцидент с детьми мигрантов случился в школе № 6 города Обнинска, где трое учащихся домогались девочки — четвероклассницы. Двоих детей вместе с семьями депортировали из страны на родину. Ещё один участник случившегося также покинул школу.

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