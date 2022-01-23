Вашингтон, , 14:10 — REGNUM ВМС США перехватили в Оманском заливе судно, шедшее из Ирана, передает пятый флот ВМС США.

Судно следовало по пути, который «традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам».

Дополняется, что судно якобы перевозило правящим на севере Йемена повстанцам из движения «Ансар Аллах» (хуситам) удобрения, которые можно использовать при изготовлении взрывчатых веществ.

В результате проверки судна американские силы обнаружили 40 т мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, следует из заявления в Twitter.