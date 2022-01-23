Москва, 23 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Специалисты АвтоВАЗа внесли небольшие изменения в некоторые детали автомобиля Lada Largus. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на данные одного из дилерских центров Lada.

Lada.ru Lada Largus

Изменения в конструкцию были внесены в конце 2021 года. Со второй половины декабря модели Lada Lagrus начали оснащаться новыми дефлекторами воздуховодов, изготовленными из другого материала.

Второе изменение касается тормозного шланга. Специалисты добавили дополнительный кронштейн для крепления.

АвтоВАЗ выпускает модель Lada Largus с 2012 года. В марте 2021 года вышла обновлённая версия Lada Largus. Автомобиль получил новую переднюю часть кузова, обновлённые руль и панель приборов, а базовый двигатель ВАЗ-11 189 был заменён новым двигателем ВАЗ-11 182.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году марка Lada осталась лидером по количеству проданных в России автомобилей.