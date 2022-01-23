Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Советская и грузинская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР и чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве Кетеван Лосаберидзе скончалась на 73-м году жизни. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

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«Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубокую скорбь в связи с кончиной легендарной грузинской лучницы, чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы, многократной победительницы международных турниров Кетеван Лосаберидзе», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования родным и близким покойной. При этом причины смерти олимпийской чемпионки не уточняются.

Отметим, Кетеван Лосаберидзе родилась 1 августа 1949 года в селе Лекерети Ткибульского района Грузинской ССР. Помимо золотой награды Олимпиады-1980 в Москве является дважды чемпионкой мира и чережды победительницей первенств Европы.