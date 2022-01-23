Лима, , 13:59 — REGNUM Министерство окружающей среды Перу ввело чрезвычайную экологическую ситуацию на территории прибрежной морской зоны, пострадавшей от разлива нефти, пишет Elperuano.

Разлив нефти продолжает распространяться по перуанскому побережью. Чрезвычайную экологическую ситуацию на территории, охваченной бедствием, ввели на 90 дней, передает ИА Красная Весна.

Разлив нефти стал внезапным событием, нанесшим значительный вред прибрежной морской экосистеме с большим биологическим разнообразием. Также бедствие несет большой риск для здоровья людей.

15 января на пляже Каверо и других курортах в Вентанилья во время разгрузки нефти с корабля на нефтеперерабатывающий завод La Pampilla был зафиксирован разлив 6000 баррелей нефти.