Вашингтон, 23 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN собрал мнения экспертов о том, как будет развиваться пандемия коронавируса после текущей волны штамма «Омикрон».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В большинстве своем эксперты настроены оптимистично — есть непризрачная вероятность, что произошедшее в Южной Африке и Великобритании, где «Омикрон» сперва привел к резкому подъему уровня заболеваемости, а затем к такому же резкому спаду, может повториться в масштабах всей планеты.

Доктор Джон Шварцберг, эксперт по инфекционным заболеваниям и вакцинологии Калифорнийского университета, считает, что предстоящие шесть недель, может быть, четыре недели будут самыми тяжелыми — уровень заражения резко поднимется во всём мире. Однако есть надежда, что в середине февраля станет понятно, что ситуация начала улучшаться.

В определенной степени после волны «Омикрона» может наступить некоторое затишье. Так или иначе, мировая кампания по вакцинации и тот факт, что по всему миру уже переболели сотни миллионов людей, говорит о том, что популяционный иммунитет существенно возрастёт, а это может помочь в борьбе с гипотетическими будущими штаммами коронавируса.

Однако далее оптимизм несколько убавляется. Ученые уверены, что человечеству не избежать новых штаммов коронавируса, весь вопрос в том, насколько они будут опасны. Так, доктор Ивонн Мальдонадо, эпидемиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского медицинского университета, напоминает, что вирус гриппа H1N1, например, был новым вирусом, когда он вызвал одну из самых страшных пандемий в истории. В 1918 году он заразил одну треть населения мира и убил как минимум 50 миллионов человек.

«Это был прапрадедушка всех вирусов H1N1, которые мы видим каждый год, — говорит Ивонн Мальдонадо. — С тех пор у них возникло много мутаций, но это один и тот же штамм. Так что вполне возможно, что и этот вирус будет делать то же самое», — отмечает Мальдонадо.

Один из самых опасных вариантов развития событий — это такая мутация коронавируса SARS-CoV-2, при которой новый штамм действительно научится обходить защиту вакцин и ускользать от методов лечения.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что надо готовится к худшему.

«Я не могу сказать, какова вероятность того, что это произойдет, но мы должны быть готовы к этому. Поэтому мы готовимся к худшему», — сказал Фаучи.