Мельбурн, Австралия, 23 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Теннисистка из Австралии Эшли Барти победила представительницу США Аманду Анисимову в матче четвертого круга открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rob Keating. robiciatennis.com Эшли Барти

Австралийка обыграла американку в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. За это время Барти, которая является первой ракеткой мира, подала навылет шесть раз, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать четыре из 11 брейк — пойнтов. Ее оппонентка, занимающая 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

Отметим, в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии Эшли Барти встретится с еще одной представительницей США Джессикой Пегулой.