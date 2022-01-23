Минусинский район, Красноярский край, , 13:42 — REGNUM Власти Минусинска Красноярского края не согласовали проведение митинга. Инициаторы мероприятия намеревались таким образом привлечь внимание к проблеме загрязнения города, сообщает телеканал ТВК6.

Стела на въезде в город Минусинск (сс) LenaPear

Согласно заявке, они планировали собрать на площадке возле городского фонтана около 200 человек, отметив, что все участники будут соблюдать антиковидные меры, в том числе соблюдать социальную дистанцию.

Однако в администрации города ответили отказом, сославшись на запрет массовых мероприятий из-за сложной эпидситуации. Организаторов также предостерегли от действий, создающих условия для совершения правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минусинске ранее не раз объявляли режим «чёрного неба» в связи с повышенным уровнем загрязнения воздуха. На экологическую ситуацию в городе жалуются также местные жители. Горожане сообщают о неприятном запахе и дымке в воздухе.

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