Москва, 23 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Спрос на системы вывода спутников на околоземную орбиту может вырасти в ближайшие годы, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин

Рогозин рассказал, что некоторые эксперты ожидают «схлопывания» рынка пусковых услуг в ближайшее время. Он подчеркнул, что считает это мнение ошибочным.

Глава Роскосмоса объяснил, что ряд признаков указывает на противоположные тенденции. Среди таких признаков он выделил рост заказов со стороны иностранных компаний на электрореактивные двигатели для спутников, которые производятся на российском предприятии «Факел». Объёмы этих заказов свидетельствуют, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников.

«Их, естественно, потребуется выводить на орбиту. Следовательно, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а наоборот — дефицит пусковых мощностей», — подчеркнул Рогозин.