Москва, , 14:10 — REGNUM Борьба с бедностью станет главной задачей «Новых людей» на этот год и последующие. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер партии, депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наша главная задача в этом году — это конечно работать над тем, чтобы в России было меньше бедных людей, чтобы люди имели, во-первых, работу, доход, и для этого мы должны сделать очень многое и одно из этого — нужно, чтобы работа была. Для этого нужно больше предпринимателей, больше предприятий», — рассуждает Нечаев.

Он видит опасности рост числа бедных в стране.

«Мы видим, что, когда в России у нас почти четверть, треть людей ведут очень бедную жизнь, когда половина просто бедные — это все создает пороховую бочку, которая может взорваться случайным образом или кто-то снаружи может это сделать», — отметил парламентарий.

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