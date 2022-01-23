Оттава, , 13:31 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Айова Уайлд», являющегося фарм-клубом команды НХЛ «Монреаль Канадиенс», Эрик Стаал войдет в состав олимпийской сборной Канады по хоккею на Играх в Пекине. Об этом 23 января сообщает т интернет-портал The Athletic.

Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022 Цитата из видео YouTube

По данным источника, помимо 37-летнего хоккеиста, в состав канадской сборной войдут защитник и нападающий команды Мичиганского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Оуэн Пауэр и Кент Джонсон.

Кроме того, уточняется, что также в состав канадской национальной команды войдут два защитника казанского клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» Марк Барберио и Джейсон Демерс, а также форварды Дэниел Карр («Лугано», Швейцария), Адам Кракнелл («Бейкерсфилд Кондорс», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Лэндон Ферраро («Кёльнер Хайе», Германия) и Даниэль Уинник («Женева-Серветт», Швейцария).

Отметим, зимние олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир начнется с 9 февраля.