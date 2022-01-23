Сосновский район, Челябинская область, 23 января 2022, 13:27 — REGNUM В Челябинской области проводится проверка по факту сброса неочищенных стоков в Шершневское водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
На место выехал прокурор Сосновского района Евгений Мичурин. По результатам проверки ведомство оценит исполнение соответствующими ответственными лицами законодательства об охране водных объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, причиной попадания стоков стала авария на насосной станции. Её оперативно ликвидировали.