Лондон, , 13:27 — REGNUM Обязательная вакцинация — «неправильный путь вперед» для Национальной службы здравоохранения. Об этом заявил руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл, пишет The Independent.

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По его словам, несмотря на то, что 10% персонала медучреждений упорно не желает вакцинироваться, будет неправильно отказать этим людям в работе на основании их отказа от прививки, передает ИА Красная Весна.

Речь идет примерно о 80 тыс. Увольнение такого числа людей может стать невосполнимым ударом по системе здравоохранения. Он призвал продлить крайний срок вакцинации до 1 апреля, чтобы дать время для повторных прививок.

В декабре 2021 года правительство Великобритании ввело обязательную вакцинацию для работников медучреждений. Согласно рекомендациям, медработники должны пройти вакцинацию 2-компонентными вакцинами до 1 марта 2022 года, после чего им грозит увольнение.

Учитывая сложную ситуацию с оказанием медпомощи в Великобритании из-за коронавирусных ограничений, правительство рассматривает возможность приостановки политики обязательной вакцинации.