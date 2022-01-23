Москва, 23 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Свои поздравления Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) в связи с 95-летием со дня ее учреждения направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 23 января обнародован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 95-летним юбилеем образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. История общества, правопреемника легендарного Осовасхима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству в СССР — ред.), создавалась смелыми, отважными, сильными духом людьми, которые стремились получать новые знания и навыки, приносить пользу Родине», — говорится в поздравительном послании.

Также российский лидер отметил, что среди тех, кто прошел ДОСААФ, которая является настоящей школой мужества, блестящая плеяда военачальников, талантливых ученых и конструкторов, а также прославленных космонавтов и летчиков.

При этом Путин добавил, что тысячи воспитанников организации сражались во время Великой Отечественной войны и добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности.

Кроме того, он указал, что то, что члены ДОСААФ бережно хранят и развивают традиции организации, а также много делают для патриотического воспитания подрастающего поколения и подготовки молодых людей к службе в вооруженных силах страны, и для совершенствования авиационных, технических видов спорта, является отрадным.

Отметим, ДОСААФ России — массовая патриотическая оборонно-спортивная организация, которая объединет граждан страны.