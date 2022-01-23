Вашингтон, 23 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Глава службы безопасности и директор по информационной безопасности покидают компанию Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Представители Twitter сообщили, что Пейтер Затко уже ушёл с поста главы службы безопасности. Директор по информационной безопасности Ринки Сетхи покинет компанию в ближайшее время.

Причины этого решения не раскрываются. Затко и Сетхи не стали комментировать свой уход из Twitter.

В июле 2020 года на социальную сеть Twitter была организована крупная кибератака. Хакерам удалось взломать аккаунты многих американских политиков и бизнесменов, включая бывшего президента США Барака Обаму и предпринимателя Илона Маска.

После расследования инцидента в Twitter сообщили, что взлом был проведён с использованием инструментов, к которым имели доступ только сотрудники компании. Администрация социальной сети приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности пользователей.