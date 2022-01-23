Благовещенск, , 13:12 — REGNUM В Амурской области в отношении жителя Белогорска, которого подозревают в убийстве полугодовалого сына, возбудили уголовное дело. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, 23 января ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, где он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По словам 32-летнего отца мальчика, ночью ребенок мешал ему спать, и мужчина вынес его в подъезд, где стал укачивать. В какой-то момент он уронил ребенка. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.