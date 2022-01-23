село Домна, , 13:10 — REGNUM В селе Домна Читинского района Забайкальского края, где накануне, 22 января стая собак растерзала 7-летнюю девочку, уже с 24 января будет работать автобус для перевозки детей в школу. Как сообщает пресс-служба правительства региона, обещание губернатор Забайкалья Александр Осипов дал в ходе общения с местными жителями.

Бездомная собака sandrapetersen

По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Забайкальского края Евгения Егорова, составлено расписание движения автобуса:

«В Домне много детей, которым приходится ходить далеко от дома до школы. Сделаем всё, чтобы обеспечить их безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала накануне, 22 января, после музыкальной школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Преложение ужесточить законодательство на федеральном уровне поддержали мэры нескольких городов, в частности — мэр города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае Евгений Моисеев, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков и руководитель администрации Читы Александр Сапожников.

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