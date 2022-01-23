Киев, , 13:10 — REGNUM Персональные данные германского вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который вынужден был подать в отставку после высказывания о Крыме, внесены в базу скандального украинского ресурса «Миротворец». Об этом стало известно сегодня, 23 января.

Сайт Миротворец Цуканов М.В

Как сообщалось ранее, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, командовавший германскими ВМС, находясь в Индии, заявил, что Крымский полуостров «ушел», имея в виду, что он никогда не вернется в состав Украины. Кроме того, вице-адмирал Шенбах заявил, что обвинения в адрес России со стороны Запада в том, что Москва якобы готовит дестабилизацию на Украине, совершенный нонсенс.

Высказывание главком германских ВМС вызвало бурю негодования на Украине. В самой Германии глава Минобороны потребовала от вице-адмирала объяснится. После этого Шенбах ушел в отставку.

Теперь же его персональные данные появились в базе сайта «Миротворец». На этом сайте публикуются данные тех, кого украинские власти считают «врагом Украины».