23 января 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter, стоит ли Великобритании вмешиваться в конфликт на границе России и Украины и продолжать угрожать Путину.

Джейн Спай, , 13:50 — REGNUM Глава специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд считает, что российские войска на границе с Украиной находятся в боевой готовности, поэтому Великобритании стоит сильнее поддерживать Украину.

Потому Россия и Великобритания. Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вслед за министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, несмотря на то, что Россия отрицает наличие планов по вторжению на территорию Украины, Эллвуд обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он «перерисовывает карту Восточной Европы» и «использует в качестве преимущества слабую позицию Запада».

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Элизабет Трасс UK Government

Большая часть пользователей считает, что в Великобритании полно своих проблем, которые правительство не может решить, поэтому не стоит вмешиваться в отношения России и Украины.

«Я согласен с этим, нужно держаться подальше от проблемы и не использовать ее для отвлечения внимания», — прокомментировал @joseluis0473.

«Нет, мы не должны этого делать. Это не наше дело», — написал @Jeswal 63 .

«Давайте сначала на себя обратим внимание и будем держать свой любопытный нос подальше от дел других стран», — посоветовал @DJmiles40.

«Нам нужно заняться своими делами для разнообразия. У нас своих проблем по горло», — добавил @Ash405159681.

«Это никак с нами не связано. Мы не можем с собой разобраться. У нас война на улицах. Люди каждый день умирают в результате поножовщины», — отметил @Mark6Grainger.

В комментариях напомнили, что вмешательство во внутренние дела и отношения одного государства с другим противоречит международным принципам. Пользователи не поняли, почему это оправдание активно используется Великобританией по отношению к себе, но совершенно игнорируется в случае с Украиной.

«Какое право у нас есть для решения судьбы других стран? И почему тогда у них нет власти для решения нашей судьбы?» — поинтересовался @Casgardian.

Комментаторы напомнили, что Украина входила в состав Советского Союза, поэтому у нее особые отношения с Россией, Украина ближе к России, чем к Европе, поэтому свои проблемы они должны решать сами.

«Почему Великобритании надо обязательно нос засунуть? Украина была частью Советского Союза, пусть сами решают свои проблемы», — считает @JohnEBM3.

Пользователи отметили, что США, Великобритания и другие страны Европы направили Украине слишком много оружия и «тренировочных войск», что выглядит всё так, будто НАТО уже захватило страну.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто в кого вторгается? Россия на территорию Украины вторгается? Или НАТО на Украину?» — уточнил @Otrebor317108.

Ряд пользователей считает, что Великобритании нужно бежать подальше от конфликта России и Украины, потому что экономические последствия будут катастрофическими, и восстанавливаться королевству придется долго.

«Они могли бы предложить российской армии больше денег, чтобы они работали на Запад. Потом купили бы российскую армию. Затем дали бы им гражданство Европейского союза. Нереалистично, но дешевле, чем война, получится», — прокомментировал @CarrickEuan.

Часть комментаторов считает, что весь конфликт на границе России и Украины — это постановка и провокация со стороны США и НАТО, а Великобритания не справится с последствиями проблемы.

«Что предлагаете? Отправить туда войска и самолеты? Осознайте уже, что это попытка НАТО вовлечь Россию в участие в боевых действиях, а я не думаю, что мы готовы и хотим этого», — написал @Clurgie.

Некоторые пользователи предположили, что, участвуя в конфликте, Великобритания сможет заработать неприлично много, это единственная причина, по которой правительство может идти на такой безрассудный шаг.

«Я могу только предполагать, что там должна быть какая-то возможность для нашей верхушки заработать денег на Украине. Обычно же нашей внешней политикой управляют именно деньги», — отметил @only1womble.

Комментаторы и дальше не понимают, зачем в правительстве угрожают России и что они будут делать в случае вторжения.

«Я был бы очень осторожным на месте правительства. Великобритания в опасном положении, когда дело касается России. Они поставляют 5 процентов газа нам. И зачем нам вообще куда-то вмешиваться снова? Мы не ровня Путину. Давайте будем частными, что может сделать Лиз Трасс?» — спросил @Poke_In_The_Eye.