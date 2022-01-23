Москва, , 13:40 — REGNUM В России реальный прожиточный минимум пенсионера приближается к 25 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если честно, на среднюю российскую пенсию можно жить либо по-нищенски, либо полунищенски… Реальный прожиточный минимум пенсионера приближается сегодня к 25 тыс. рублей, а для работающих пенсионеров — 35 тыс., — для того, чтобы человек мог просто жить, мог выбирать продукты», — сказал Куринный.

В 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составляет 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

Читайте также: Госдума может рассмотреть законопроект о продовольственных карточках