Москва, 23 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В России реальный прожиточный минимум пенсионера приближается к 25 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если честно, на среднюю российскую пенсию можно жить либо по-нищенски, либо полунищенски… Реальный прожиточный минимум пенсионера приближается сегодня к 25 тыс. рублей, а для работающих пенсионеров — 35 тыс., — для того, чтобы человек мог просто жить, мог выбирать продукты», — сказал Куринный.

В 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составляет 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

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