Мельбурн, Австралия, 23 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл представителю Канады Денису Шаповалову в проходившем в Мельбурне матче четвертого круга открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) JC Александр Зверев

Спортсмен из Германии проиграл канадцу в трех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Зверев, являющийся третьей ракеткой мира, три раза подал навылет, восемь раз ошибся при подаче и смог реализовать два из пяти брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), за это же время три раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Дениса Шаповалова в четвертьфинале круга открытого чемпионата Австралии станет испанский теннисист Рафаэль Надаль.