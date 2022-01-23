Ирбейский район, Красноярский край, , 12:56 — REGNUM В Ирбейском районе Красноярского края полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 4 кг наркотиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

В сарае по месту жительства 38-летнего подозреваемого был найден пакет с веществом растительного происхождения. По итогам исследования выяснилось, что изъятое вещество являлось наркотиком общим весом 3,8 кг.

Как отмечается, владелец участка был ранее судим за аналогичное преступление. Против него возбуждено два уголовных дела за незаконное хранение наркотических средств.

«Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в управлении.